 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Mützenich deutet weitere mögliche Entlastungen für Rentner an

Mützenich deutet weitere mögliche Entlastungen für Rentner an

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat mögliche weitere Entlastungen insbesondere für Rentnerinnen und Rentner angekündigt. Mützenich verwies am Dienstag vor einer Fraktionssitzung in Berlin auf die anstehenden Beratungen im Bundestag über die geplanten Entlastungspakete wegen der hohen Energiepreise sowie auf die geplante erste Lesung der Rentenanpassung. "Vor dem Hintergrund der Entlastungspakete wollen wir uns jetzt die Wirkung natürlich genau auch nochmal vor Augen führen und ausrechnen lassen", sagte Mützenich weiter. Möglicherweise werde die Koalition noch einmal die Gruppen in den Fokus nehmen, die nicht konzentriert von den jetzigen Entlastungspaketen profitierten. "Das betrifft Rentnerinnen und Rentner." Dies werde angepeilt, "wenn zusätzliche Entlastungen notwendig sind, und darauf deuten auch neueste Zahlen hin". Konkretere Angaben machte Mützenich nicht.