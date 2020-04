 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Nahverkehrsgesellschaft für Maskenpflicht in Pariser Metros

Die Chefin der Pariser Nahverkehrsgesellschaft RATP fordert für das Ende der Ausgangsbeschränkungen eine Maskenpflicht in den Metros, Bussen und Zügen der französischen Hauptstadt. Im dichten Nahverkehr könne man nicht genügend Abstand halten, sagte Catherine Guillouard am Freitag dem Sender France Inter. Sie spricht sich zudem dafür aus, dass eine Geldstrafe für das Nichttragen einer Schutzmaske verhängt werden kann. "Dies ist eine sehr ernste Gesundheitskrise, es muss Sanktionen geben. Wir sind bereit, uns daran zu beteiligen, man muss uns die rechtliche Grundlage dafür geben", sagte sie.

Guillouard erklärte außerdem, dass das Nahverkehrsnetz am 11. Mai nur mit 70 Prozent seiner eigentlichen Kapazität zur Verfügung stehen soll. "Wir denken darüber nach, am 11. Mai 70 Prozent des Netzes und 100 Prozent der automatischen Linien wieder in Betrieb zu nehmen." Auch die RATP sei hart von der Covid-19-Pandemie getroffen, ein Teil der Belegschaft sei krankgeschrieben oder wegen Kinderbetreuung verhindert, so Guillouard. Derzeit rollen etwa 30 Prozent der Metros.

Die strengen Ausgangsbeschränkungen gelten in Frankreich noch bis zum 11. Mai. Der Großraum Paris ist von der Coronakrise besonders schwer getroffen. Politikerinnen und Politiker hatten die Menschen bereits aufgefordert, auch nach dem 11. Mai möglichst weiter im Homeoffice zu arbeiten. Seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen haben zahlreiche Menschen den Großraum Paris verlassen, weshalb die Stadt im Moment verhältnismäßig leer ist. Es wird erwartet, dass viele von ihnen spätestens am 11. Mai wieder zurückkommen.