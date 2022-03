 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Nato beginnt Diskussion über langfristige Verstärkung der Ostflanke

In der Nato wird nach Russlands Angriff auf die Ukraine eine signifikante und dauerhafte Verstärkung der Ostflanke erwogen. Bei einem Verteidigungsministertreffen an diesem Mittwoch solle eine Diskussion über die längerfristige Stärkung der Sicherheit in allen Bereichen begonnen werden, erklärte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag in Brüssel. Dazu könne gehören, substanziell mehr Streitkräfte im östlichen Teil der Allianz zu stationieren und dort mehr Ausrüstung vorzuhalten. Zudem werde man deutlich mehr Luft- und Marineeinsätze, eine Stärkung der Luft- und Raketenabwehr sowie zusätzliche und größere Übungen in Erwägung ziehen.

"Ich erwarte, dass wir die militärischen Befehlshaber der Nato damit beauftragen werden, Optionen für unseren Gipfel in Madrid im Juni zu entwickeln", ergänzte Stoltenberg zu den bevorstehenden Beratungen der Verteidigungsminister. Die Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten hatten Russlands Angriff auf die Ukraine bereits kurz nach dem Beginn als die "seit Jahrzehnten schwerwiegendste Bedrohung für die euro-atlantische Sicherheit" bezeichnet. Zugleich hieß es damals: "Angesichts des Vorgehens Russlands werden wir alle notwendigen Konsequenzen hinsichtlich des Abschreckungs- und Verteidigungsdispositivs der Nato ziehen." Kurzfristig haben Nato-Staaten bereits Tausende zusätzliche Soldaten ins Baltikum und in Länder wie Rumänien geschickt. Zudem wurde unter anderem die Luftraumüberwachung im östlichen Bündnisgebiet erheblich ausgebaut. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

