 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Neue Massentests in Shanghai - Weiträumiger Lockdown dauert an

Neue Massentests in Shanghai - Weiträumiger Lockdown dauert an

In der schlimmsten Corona-Welle in China seit zwei Jahren sind in der schwer betroffenen Hafenstadt Shanghai am Montag noch einmal alle 26 Millionen Einwohner auf Corona getestet worden. Die Gesundheitskommission meldete landesweit erneut mehr als 13 000 Neuinfektionen, die meisten allerdings asymptomatisch.