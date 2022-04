 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Niederländische Regierung geht beim Energiesparen voran

In niederländischen Behörden werden als Beitrag zur Reduzierung der Abhängigkeit von russischen Energielieferungen die Thermostate um zwei Grad Celsius nach unten geregelt. Die Regierung wolle auf diese Weise mit gutem Beispiel vorangehen, berichtete die Nachrichtenagentur ANP am Samstag.

"Unsere Energierechnung steigt, wir müssen weniger abhängig von Gas aus Russland werden, und wir wollen gegen den Klimawandel angehen", heißt es in einem am selben Tag landesweit verbreiteten Energiespar-Appell der Regierung. In Zeitungsanzeigen und mittels einer Online-Kampagne werden die Bürger aufgerufen, die Heizung bei sich zu Hause höchstens auf 19 Grad einzustellen. "Ziehen Sie eine warme Jacke oder einen warmen Pullover, Socken und Hausschuhe an", wird den Niederländern geraten. Und: "Wenn Sie zu Hause aktiv sind, kann der Thermostat vielleicht auch noch ein Grad niedriger gedreht werden."