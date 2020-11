 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Nigel Farage will seine Brexit-Partei zur Anti-Lockdown-Partei machen

Nigel Farage will seine Brexit-Partei zur Anti-Lockdown-Partei machen

Der britische Euroskeptiker Nigel Farage will seine Brexit-Partei zu einer Anti-Lockdown-Partei machen. "Lockdowns funktionieren nicht. Tatsächlich verursachen sie mehr Schaden als Gutes", schrieb der Brite am Montag in einem gemeinsamen Gastbeitrag mit seinem Parteikollegen Richard Tice im "Telegraph".