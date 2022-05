 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Nordeuropa unterstützt Schweden und Finnland in Nato-Frage

Nordeuropa unterstützt Schweden und Finnland in Nato-Frage

Finnland und Schweden können im Falle von Anträgen zur Aufnahme in die Nato auf die volle Rückendeckung ihrer nordischen Partner zählen. Das bekräftigten die Regierungsspitzen von Dänemark, Norwegen und Island am Mittwoch nach einem indisch-nordischen Mini-Gipfel in Kopenhagen auf einer Pressekonferenz.