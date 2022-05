 Wirtschaft, Handel & Finanzen: NRW will Energiepauschale auch für Rentner und Studierende

Die nordrhein-westfälische Landesregierung setzt sich dafür ein, dass die vom Bund geplante Energiepreispauschale von 300 Euro auch an Rentner, Studierende und Auszubildende ausgezahlt wird. Ein entsprechender Antrag solle am Mittwoch im Bundesrat eingebracht werden, sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Dienstag in Düsseldorf.

Der Bundesrat tritt am Mittwoch zu einer Sondersitzung zusammen, um über das Entlastungspaket der Bundesregierung zu sprechen. Die Energiepauschale ist laut dem Entwurf nur für einkommensteuerpflichtige Erwerbstätige vorgesehen. Rentner bekämen die 300 Euro damit zum Beispiel nicht. Laut Wüst wurde der Vorstoß aus NRW am Dienstag im Kabinett beschlossen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

