 Wirtschaft, Handel & Finanzen: 'NYT': Video von tödlichen Schüssen auf Radfahrer in Butscha

'NYT': Video von tödlichen Schüssen auf Radfahrer in Butscha

Im Streit über die Deutung der Gräuel von Butscha im Ukrainekrieg hat die "New York Times" Videoaufnahmen vom Tod eines Zivilisten durch russische Soldaten veröffentlicht. Das Video zeige, wie ein Zivilist sein Fahrrad durch Butscha schiebe und an einer Straßenecke durch Schüsse aus den Türmen von zwei russischen Schützenpanzern getötet wird, berichtete die Zeitung in der Nacht zum Mittwoch.