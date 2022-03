 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Offizielles Ergebnis: Rekordsieg für Labour-Partei auf Malta

Die Labour-Partei von Ministerpräsident Robert Abela hat bei den Parlamentswahlen auf Malta am Wochenende einen Rekordsieg gefeiert. Laut offiziellem Ergebnis, das erst am Montag veröffentlicht wurde, hatten die Sozialdemokraten mit gut 55 Prozent der Stimmen einen Vorsprung von mehr als 13 Prozentpunkten auf die konservative Nationalist Party (41,74 Prozent). So groß war der Unterschied zwischen den beiden dominanten Parteien in Malta noch nie.

Im Parlament, dessen Größe wegen Sonderregelungen erst nächste Woche feststehen wird, hat Labour künftig neun Abgeordnete mehr als die Nationalisten. Die Kleinparteien schafften den Einzug in das Parlament des kleinsten Landes der Europäischen Union wieder nicht; die Grünen kamen auf Platz drei mit nur 1,6 Prozent. Abela wurde am Montag von Staatspräsident George Vella vereidigt. Der 44-Jährige steht vor seiner ersten, vollen Amtszeit. Er war im Januar 2020 wegen des Rücktritts von Parteikollege Joseph Muscat nach den Untersuchungen zur Ermordung der Journalistin Daphne Caruana Galizia in das Ministerpräsidentenamt gekommen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

