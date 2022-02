 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Oppositionschef macht Johnson für Attacke auf sich verantwortlich

Mit scharfen Worten hat Oppositionschef Keir Starmer den britischen Premierminister Boris Johnson für eine Attacke auf sich verantwortlich gemacht. "Es war eine absichtliche Verunglimpfung ohne Grundlage", sagte Starmer der Zeitung "Times" (Donnerstag). "Der Premier wusste genau, was er tut. Es ist eine Verschwörungstheorie gewalttätiger Faschisten, die seit einiger Zeit umgeht."

Starmer war am Montag in London von einem Mob bedrängt worden, der ihn als "Pädophilenbeschützer" beleidigte. Eine Woche zuvor hatte Johnson dem Chef der Labour-Partei vorgeworfen, er habe es in seiner Zeit als Chef der Staatsanwaltschaft versäumt, den pädophilen BBC-Moderator Jimmy Savile strafrechtlich zu belangen. Dieser Vorwurf ist seit langem widerlegt. Johnson lehnt eine Entschuldigung ab. Er hatte später "klargestellt", dass er nicht Starmer selbst gemeint habe, sondern die Art und Weise, wie Institutionen geführt werden. Dennoch fordern weiterhin auch Mitglieder von Johnsons Konservativer Partei, dass der Premier die Aussage öffentlich zurücknimmt.

"Ich wurde noch nie Pädophilenbeschützer genannt", sagte Starmer. "Wenn andere argumentieren, dass dies nichts mit genau dem zu tun hat, was der Premierminister eine Woche zuvor gesagt hat, dann ist es so. Aber sie werden mich nie davon überzeugen, dass es keine Verbindung gibt." Starmer sagte: "Es geht nicht um mich. Es geht um die Art und Weise, wie wir Politik betreiben." Johnson werde sich nie entschuldigen.