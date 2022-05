 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Polen für 'schnellstmögliche' Aufnahme Finnlands in die Nato

Polen für 'schnellstmögliche' Aufnahme Finnlands in die Nato

Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki hat den Wunsch der politischen Führung Finnlands für einen raschen Nato-Beitritt als "gute Nachricht für die Sicherheit Polens und Europas" bewertet. "Polen spricht sich für eine schnellstmögliche Aufnahme Finnlands in das Bündnis aus", teilte Morawiecki am Donnerstag per Twitter mit.