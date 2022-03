 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Präsidentenwahl in Südkorea angelaufen

Präsidentenwahl in Südkorea angelaufen

In Südkorea hat am Mittwochmorgen (Ortszeit) die Wahl eines neuen Präsidenten begonnen. Knapp 44,2 Millionen Stimmberechtigte sind aufgerufen, den Nachfolger des sozialliberalen Politikers Moon Jae In zu bestimmen. Moon kann nach seiner fünfjährigen Amtszeit nicht noch einmal kandidieren. Die Umfragen der vergangenen Woche deuteten auf ein knappes Rennen zwischen dem Kandidaten der regierenden Demokratischen Partei, Lee Jae Myung, und dem konservativen Bewerber Yoon Suk Yeol von der oppositionellen Partei Macht des Volkes (PPP) hin. Der neue Staatschef beginnt seine Amtszeit im Mai.