 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Protest gegen Lkw-Lieferungen nach Russland in Polen

Protest gegen Lkw-Lieferungen nach Russland in Polen

Wegen des Ukraine-Kriegs haben Aktivisten in Polen gegen Warentransporte aus der EU nach Russland protestiert. An einem Grenzübergang nach Belarus (Weißrussland) bei Koroszczyn blockierten Demonstranten zeitweise die Zufahrt zu einem Zollterminal, wie die Agentur PAP am Sonntag berichtete. Sie hielten ein Spruchband mit der Aufschrift "Nein zum Krieg" hoch.