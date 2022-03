 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Ratschef Michel: Unabhängigkeit der EU ist dringender denn je

Als Konsequenz aus Russlands Krieg gegen die Ukraine muss die Europäische Union nach Ansicht von EU-Ratschef Charles Michel dringend eigenständiger werden. Beim informellen EU-Gipfel an diesem Donnerstag und Freitag in Versailles bei Paris solle unter anderem darüber beraten werden, wie Abhängigkeiten insbesondere von Gas, Öl und Kohle aus Russland reduziert werden könnten, schreibt der Belgier am Dienstag in seiner Einladung für das Treffen. Zudem solle es darum gehen, die Verteidigungsfähigkeiten der EU auszubauen und eine robustere wirtschaftliche Grundlage zu schaffen.

"Angesichts der jüngsten Ereignisse ist es dringender denn je, dass wir entscheidende Schritte zum Aufbau unserer Souveränität, zur Verringerung unserer Abhängigkeiten und zur Entwicklung eines neuen Wachstums- und Investitionsmodells unternehmen", schreibt Michel. Grundlage der Diskussion dürfte unter anderem ein Plan der EU-Kommission vom Dienstag mit Maßnahmen sein, um russische Gasimporte innerhalb von einem Jahr um zwei Drittel zu reduzieren. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

