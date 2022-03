 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Regierende Labour-Partei gewinnt Parlamentswahl auf Malta klar

Die regierende Labour-Partei hat die Parlamentswahl auf Malta gewonnen. Ministerpräsident Robert Abela sprach am Sonntagvormittag in einem TV-Interview von einer "deutlichen" Mehrheit, nachdem erste Ergebnisse der Stimmauszählung den Vorsprung der Sozialdemokraten vor der konservativen Nationalist Party zeigten. Deren Spitzenkandidat Bernard Grech gratulierte Abela zum Sieg. Mit einem offiziellen Ergebnis ist erst am Montag zu rechnen.

Die Sozialdemokraten stellen seit 2013 auf der Mittelmeerinsel die Regierung. Für Abela ist es der erste Wahlerfolg. Er war im Januar 2020 Regierungschef geworden, nachdem Joseph Muscat wegen eines Korruptionsskandals und Vorwürfen, in den Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia verstrickt zu sein, zurückgetreten war. Die Wahlbeteiligung betrug 85,5 Prozent: Was in vielen Ländern in Europa ein großer Erfolg wäre, bedeutet für Malta die niedrigste Wahlbeteiligung der Geschichte seit der Unabhängigkeit 1964.

