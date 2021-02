 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: Europäischer Milliardenfonds gegen Corona-Krise so gut wie startklar

ROUNDUP: Europäischer Milliardenfonds gegen Corona-Krise so gut wie startklar

Der milliardenschwere Corona-Aufbaufonds der Europäischen Union soll in den nächsten Tagen offiziell starten. Dies kündigte die EU-Kommission am Mittwoch an. Zuvor hatte das Europaparlament den Fonds mit 672,5 Milliarden Euro endgültig gebilligt. Die letzte Zustimmung des Rats der EU-Staaten gilt als Formsache. Der Fonds soll helfen, die tiefe Rezession durch die Pandemie zu überwinden.