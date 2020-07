 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP/Expertin: Bei Wahl in Polen will Duda mit antideutschen Tönen punkten

ROUNDUP/Expertin: Bei Wahl in Polen will Duda mit antideutschen Tönen punkten

Im Endspurt zur Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen will der Amtsinhaber Andrzej Duda nach Einschätzung einer Expertin mit antideutschen Tönen zusätzliche Wähler gewinnen. "Die Situation ist gerade gut, um die antideutsche Karte zu spielen", sagte Agnieszka Lada vom Deutschen Polen-Institut in Darmstadt der Deutschen Presse-Agentur.