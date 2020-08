 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: Proteste nach Schüssen auf Schwarzen bei Polizeieinsatz in USA

ROUNDUP: Proteste nach Schüssen auf Schwarzen bei Polizeieinsatz in USA

Schüsse in den Rücken eines Schwarzen bei einem Polizeieinsatz im US-Bundesstaat Wisconsin haben Entsetzen und Protest ausgelöst. In der Nacht zum Dienstag gab es erneut Ausschreitungen und brennende Autos in der Stadt Kenosha, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein.