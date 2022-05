 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: Tschentscher spricht in 'Cum-Ex'-Ausschuss von haltlosen Vorwürfen

ROUNDUP: Tschentscher spricht in 'Cum-Ex'-Ausschuss von haltlosen Vorwürfen

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat eine Einflussnahme von Olaf Scholz (beide SPD) auf Steuerentscheidungen zu der in den "Cum-Ex"-Skandal verwickelten Warburg Bank ausgeschlossen. Der damalige Bürgermeister und heutige Bundeskanzler "hat über mich keinen Einfluss genommen auf die Steuerentscheidung im Fall Warburg", sagte Tschentscher am Freitag in einer knapp neunstündigen Vernehmung im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft. Es handele sich um Vorwürfe, "die völlig haltlos sind und richtiggestellt werden müssen".