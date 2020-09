 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: Türkische Notenbank hebt Leitzinsen deutlich an - Märkte überrascht

ROUNDUP: Türkische Notenbank hebt Leitzinsen deutlich an - Märkte überrascht

Die türkische Zentralbank hat eine Trendwende in ihrer Geldpolitik eingeleitet. Sie hat ihren Leitzins überraschend und deutlich angehoben. Der Leitzins steige um 2,0 Prozentpunkte auf 10,25 Prozent, teilte die Notenbank am Donnerstag in Ankara mit. Volkswirte hatten mit einem unveränderten Niveau von 8,25 Prozent gerechnet. Die Finanzmärkte reagierten deutlich.