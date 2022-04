 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP/ Vollbremsung in Spaniens Wirtschaft: Nur noch 0,3 Prozent Wachstum

ROUNDUP/ Vollbremsung in Spaniens Wirtschaft: Nur noch 0,3 Prozent Wachstum

Die hohe Inflation hat das Wirtschaftswachstum in Spanien im ersten Quartal des Jahres fast auf Null abgebremst. Das Bruttoinlandsprodukt stieg von Januar bis März nur noch um 0,3 Prozent im Vergleich zum vorangegangenen Quartal, teilte das Nationale Statistikamt INE am Freitag mit. Die Regierung senkte ihre Wachstumsprognose für 2022 am Freitag wegen der durch den russischen Krieg gegen die Ukraine ausgelösten Unsicherheiten drastisch von 7 auf 4,3 Prozent, wie Wirtschaftsministerin Nadia Calviño mitteilte.