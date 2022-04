 Wirtschaft, Handel & Finanzen: ROUNDUP: Weniger Fahrgäste in Bussen und Bahnen in Deutschland - Tiefstand

ROUNDUP: Weniger Fahrgäste in Bussen und Bahnen in Deutschland - Tiefstand

Die Corona-Pandemie hat die Fahrgastzahlen in Bussen und Bahnen im vergangenen Jahr weiter sinken lassen. Mit knapp 7,9 Milliarden rutschte die Zahl auf den tiefsten Stand seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2004, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Das Vorkrisenjahr 2019 wurde damit um 34 Prozent unterschritten, das Vorjahr um vier Prozent. 2020 sei zwar schon von Corona geprägt gewesen, aber nicht in Gänze, erläuterte das Bundesamt.