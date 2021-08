 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Rund 30 000 Schüler in NRW in Quarantäne

Rund 30 000 Schüler in NRW in Quarantäne

Gut 30 000 Schüler in Nordrhein-Westfalen sind nach aktuellsten Rückmeldungen in Quarantäne geschickt worden. Wie das Schulministerium am Montag mitteilte, befanden sich zum Stichtag 26. August 30 018 Schülerinnen und Schülern in Quarantäne - und damit 1,6 Prozent der Schülerschaft. In dieser Gruppe wurde bei etwa 0,35 Prozent - 6561 Personen - tatsächlich eine Corona-Infektion bestätigt. Der Höchststand bei den von Quarantäne betroffenen Schülern war im November 2020 bei 73 836 Kindern und Jugendlichen erreicht worden.