 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Rutte will Zusammenarbeit in EU und Nato stärken

Rutte will Zusammenarbeit in EU und Nato stärken

Vor dem EU-Gipfel zu den Folgen des Ukraine-Kriegs hat der niederländische Premier Mark Rutte für eine stärkere Zusammenarbeit innerhalb von Europäischer Union und Nato geworben. Hauptziel des Treffens der Staats- und Regierungschefs müsse es sein, sich gemeinsam gegen die russische Aggression und an die Seite der ukrainischen Bevölkerung zu stellen, sagte Rutte am Mittwoch bei einem Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris.