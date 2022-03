 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Sanktionsfolgen abfedern: EU-Kommission will Beihilferegeln anpassen

Sanktionsfolgen abfedern: EU-Kommission will Beihilferegeln anpassen

Um die Folgen der Russland-Sanktionen für Unternehmen in der EU zu mildern, will die Europäische Kommission die Beihilferegeln der Union anpassen. Konkret schlug die Brüsseler Behörde am Donnerstag vor, dass von den Folgen des Kriegs gegen die Ukraine betroffenen Unternehmen Darlehen mit besonders günstigen Zinsen oder begrenzt Zuschüsse wegen der derzeit stark angestiegenen Gas- und Strompreise gewährt werden können.