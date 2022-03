 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Scholz: Alle Gesprächsformate in Ukraine-Krieg nutzen

Scholz: Alle Gesprächsformate in Ukraine-Krieg nutzen

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich positiv zur Reise der Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien nach Kiew geäußert. Es gehe derzeit darum, "alle Gesprächsformate zu nutzen und die auch aufrecht zu erhalten", sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Berlin. Es sei "gut, wenn auf verschiedene Weise versucht wird, in dieser Situation hilfreich zu sein".