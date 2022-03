 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Scholz: Osten ist industriell vorne dabei

Ostdeutschland profitiert aus Sicht von Bundeskanzler Olaf Scholz von der neuen Autofabrik in Grünheide. "Der Osten ist industriell vorne mit dabei", sagte der SPD-Politiker am Dienstag bei der Eröffnung des Tesla -Werks nahe Berlin. Mit Blick auf die vergleichsweise kurze Bauzeit von zwei Jahren sagte Scholz: "Deutschland kann schnell sein." Die Fabrik liegt in der Nähe des Hauptstadtflughafens BER, der 2020 mit neun Jahren Verspätung eröffnet wurde.

Tesla produziert in Grünheide Elektroautos. "Elektromobilität wird die Mobilität der Zukunft prägen", sagte Scholz. Zugleich sprach er sich für internationale Wirtschaftsbeziehungen aus. "Wir brauchen globalen Wettbewerb, keine Deglobalisierung. Das geht schief." Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen