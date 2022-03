 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Scholz stellt Selenskyj weitere Unterstützung in Aussicht

Scholz stellt Selenskyj weitere Unterstützung in Aussicht

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Selenskyj im Bundestag gewürdigt und ihm weitere Unterstützung in Aussicht gestellt. Es seien "eindrucksvolle Worte" gewesen, sagte Scholz am Donnerstag zu der Rede und versicherte: "Wir stehen an der Seite der Ukraine."