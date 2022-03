 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Selenskyj an russische Piloten: 'Ihr werdet Euch verantworten'

Selenskyj an russische Piloten: 'Ihr werdet Euch verantworten'

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat allen Piloten russischer Kampfflugzeuge für ihre Einsätze gegen Ziele in der Ukraine mit persönlicher Verantwortung gedroht. "Sie werden zur Rechenschaft gezogen, wie auch immer", sagte er in der Nacht zum Mittwoch. "Heute oder morgen, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es unausweichlich ist."