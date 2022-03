 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Selenskyj zu russischen Medien: Putin zieht Krieg in die Länge

Selenskyj zu russischen Medien: Putin zieht Krieg in die Länge

Mehr als einen Monat nach Kriegsbeginn hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Interview mit russischen Journalisten Kremlchef Wladimir Putin eine Verzögerung der Friedensverhandlungen vorgeworfen. In dem rund anderthalbstündigen Video-Gespräch, das etwa das kritische Portal Meduza am Sonntagabend veröffentlichte, forderte Selenskyj einmal mehr einen Abzug russischer Truppen von ukrainischem Territorium.