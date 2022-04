 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Slowakischer Ex-Präsident Kiska wegen Steuerbetrugs angeklagt

Die Staatsanwaltschaft in der Slowakei hat Anklage gegen Ex-Präsident Andrej Kiska erhoben. Der Vorwurf laute Steuerbetrug, teilte ein Sprecher der Agentur TASR zufolge am Mittwoch mit. Der Politiker habe über seine Familienfirma KTAG, die ein Reisebüro betrieb, zu Unrecht Kosten in Höhe von mehr als 150 000 Euro geltend gemacht. Diese sollen tatsächlich im Rahmen seiner Präsidentschaftskampagne in den Jahren 2013 und 2014 angefallen sein. Kiska wies die Vorwürfe wiederholt als Teil einer "politischen Schmutzkampagne" gegen ihn zurück. Der 59 Jahre alte, liberalkonservative Politiker stand von Juni 2014 bis Juni 2019 an der Spitze des EU- und Nato-Mitgliedstaats.