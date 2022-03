 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Söder fordert Koordinierungsrat und mehr Geld für Flüchtlingshilfe

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat vom Bund erneut eine bessere Koordinierung der Flüchtlingspolitik gefordert - und auch mehr Geld. Dies müsse auch ein zentrales Thema der Bund-Länder-Runde in der kommenden Woche sein, sagte Söder am Dienstag beim Besuch einer Flüchtlingsunterkunft in München.

Der Bund müsse einen zentralen "Koordinierungsrat" einrichten. "Wir brauchen da klare Regeln, auch der Finanzierung", sagte Söder. Wie bei der Flüchtlingskrise 2015/16 brauche es Unterstützung des Bundes für die Kommunen - dies könnten die Länder nicht alleine leisten. "Deswegen braucht es hier eine nationale Kraftanstrengung, eine zentrale Unterstützung und auch eine klare finanzielle Regelung." All dies müsse auf der Ministerpräsidentenkonferenz abschließend geklärt werden. Die Bund-Länder-Beratungen sind für den 17. März geplant. Ursprünglich war das Treffen nur zum Thema Corona angesetzt worden. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

