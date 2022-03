 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Söder will in Golfregion neue Energielieferketten erschließen

Söder will in Golfregion neue Energielieferketten erschließen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will sich im Ausland um alternative Energielieferketten für den Freistaat bemühen. "Ich werde deswegen selbst in die Golfregion reisen, um zu versuchen, auch für uns Reserven für erneuerbare Energien mitzuerschließen", sagte der CSU-Chef am Dienstag in seiner Regierungserklärung im bayerischen Landtag. Es gehe darum, die Versorgung für die Wirtschaft und die Menschen in Bayern zu sichern.