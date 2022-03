 Wirtschaft, Handel & Finanzen: SPD-Gewinnerin Rehlinger sieht Wahlsieg als 'Ergebnis harter Arbeit'

Die saarländische SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger hat den Wahlsieg ihrer Partei als "Ergebnis harter Arbeit in den letzten Jahren" bezeichnet. "Das Saarland hat Rot gewählt", sagte Rehlinger am Sonntagabend in Saarbrücken. "Die Saar-SPD hat die Wahl gewonnen. Und nach 23 Jahren sind wir wieder stärkste Kraft als Sozialdemokratie an der Saar."

Die SPD habe sich das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger ein Stück weit zurück erkämpft. Die Partei habe sich in den verschiedensten Gremien und Organisationen Glaubwürdigkeit erarbeitet. "Und das ist auch am heutigen Tag belohnt worden. Alles das, was ihr gemacht habt, für das ihr vor Ort steht, das ist unser großer gemeinsamer Erfolg an diesem Abend." Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen