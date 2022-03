 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Tafeln rufen zu Lebensmittelspenden auf - 'Gefordert wie nie zuvor'

Die Inflation und die ankommenden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine haben bei den Tafeln in Deutschland die Nachfrage stark steigen lassen. "Tafeln sind so sehr gefordert wie nie zuvor", sagte der Verbandsvorsitzende Jochen Brühl der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag). Durch die stark gestiegenen Energie- und Lebensmittelkosten habe die Zahl der Tafel-Besucher stark zugenommen. "Hinzu kommen jetzt die ersten Geflüchteten aus der Ukraine, und deren Zahl wird ziemlich sicher weiter steigen", betonte Brühl.

Der Verbandschef rief zu Spenden auf. Die Spenden an die Tafeln seien rückläufig. "Ich appelliere an Unternehmen wie Bürger: Wir benötigen dringend Lebensmittel und Hygiene-Artikel", sagte Brühl. Zugleich forderte er Unterstützung von der Politik. Die Mehrausgaben für Sprit und Kühlung der Lebensmittel könnten ehrenamtliche Vereine nicht stemmen. Die Helfer brauchen Hilfe", appellierte Brühl an die Politik.