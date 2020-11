 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Thinktank rechnet wegen Corona mit stärkerer Rezession in Süditalien

Thinktank rechnet wegen Corona mit stärkerer Rezession in Süditalien

Angesichts der Corona-Pandemie rechnet das italienische Wirtschaftsinstitut Svimez mit starken wirtschaftlichen Auswirkungen für Italiens Süden. "Die erste Welle habe zwar ihr Epizentrum im Norden gehabt. Die wirtschaftliche Krise hat sich jedoch auf den Mezzogiorno ausgedehnt", schrieb die Vereinigung für die Entwicklung der Industrie im Mezzogiorno (Svimez) am Dienstag in einer Studie. Die Welle habe sich im Mezzogiorno, also den Süden Italiens etwa ab der Region Abruzzen inklusive der Insel Sizilien, zu einem sozialen Notfall entwickelt und die Gesellschaft brüchiger gemacht.