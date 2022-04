 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Türkei: Inflation steigt auf rund 61 Prozent

In der Türkei hat die Inflation von sehr hohem Niveau aus weiter angezogen. Im März stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 61,14 Prozent, wie das Statistikamt am Montag in Ankara mitteilte. Das lag etwa im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Im Februar hatte die Inflationsrate 54,44 Prozent betragen. Auf Monatssicht stiegen die Verbraucherpreise im März um 5,46 Prozent.

Wie stark der Preisdruck auf vorgelagerten Wirtschaftsstufen ist, zeigen die Erzeugerpreise. Sie stiegen im März um knapp 115 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Es handelt sich also um mehr als eine Verdopplung des Preisniveaus. Die Erzeugerpreise beziehen sich auf die Herstellerebene, sie beeinflussen die Lebenshaltungskosten der Verbraucher in der Regel mittelbar und mit Zeitverzug. Die Inflationsrate in der Türkei wird gegenwärtig durch mehrere Faktoren getrieben. Schon seit längerem sorgt die schwache Landeswährung Lira für erheblichen Preisauftrieb, da sie importierte Güter verteuert. Hinzu kommen coronabedingte Probleme in den internationalen Lieferketten, die etwa Vorprodukte teurer werden lasse. Dazu steigen die Preise vieler Rohstoffe. Dieser Trend wurde mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine noch deutlich verstärkt. Zudem hatte die Notenbank des Landes die Zinsen trotz hoher Inflationsraten gesenkt. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen