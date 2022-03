 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Ukrainische Armee will russischen Kommandopunkt zerstört haben

Ukrainische Armee will russischen Kommandopunkt zerstört haben

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben einen Kommandostand der russischen Armee zerstört. "Das bedeutet womöglich den Tod von einigen Generälen und entsprechend eine Pause und Desorganisation des Gegners bei der Führung von Kampfhandlungen", sagte Präsidentenberater Olexij Arestowytsch am Donnerstag in einer in sozialen Netzwerken verbreiteten Videobotschaft.