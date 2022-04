 Wirtschaft, Handel & Finanzen: UN-Organisationen fordern Hilfe für in Ukraine gestrandete Seeleute

UN-Organisationen fordern Hilfe für in Ukraine gestrandete Seeleute

Zwei Organisationen der Vereinten Nationen haben Hilfe für rund 1000 in ukrainischen Gewässern auf Handelsschiffen festsitzende Seeleute gefordert. Die Weltschifffahrtsorganisation IMO und die UN-Arbeitsorganisation ILO baten das Internationale Komitee des Roten Kreuzes, Ärzte ohne Grenzen und das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR, die 86 dort gemeldeten Schiffe mit den lebensnotwendigen Gütern für ihre Seeleute zu versorgen, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Freitag hieß. Viele der betroffenen Schiffe seien nicht nur durch Bombardierungen gefährdet, sondern es fehle den Besatzungen auch an Lebensmitteln, Treibstoff, Frischwasser und anderen lebenswichtigen Gütern.