 Wirtschaft, Handel & Finanzen: US-Präsident Biden plant in Warschau Rede zum Ukraine-Krieg

Am zweiten Tag seines Besuchs in Polen hält US-Präsident Joe Biden am Samstag in Warschau eine Rede zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Der Auftritt am Warschauer Königsschloss sei für den späten Nachmittag zwischen 17.00 und 18.00 Uhr geplant, hieß es aus der US-Botschaft in der polnischen Hauptstadt.

Davor steht ein Gespräch Bidens mit Polens Staatsoberhaupt Andrzej Duda im Präsidentenpalast auf dem Programm. Ebenfalls am Samstag wird der US-Präsident das Warschauer Nationalstadion besuchen, wo er sich über die polnische Hilfe für ukrainische Flüchtlinge und das System ihrer Registrierung informieren wird. Biden soll dabei von Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki und dem Warschauer Bürgermeister Rafal Trzaskowski begleitet werden. Knapp 2,24 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine sind bislang nach Polen eingereist, ein Großteil ist dort geblieben. Am Freitag war Biden zum Auftakt seiner Visite ins südostpolnische Rzeszow gereist. In der Stadt, die 90 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt liegt, besuchte er in Polen stationierte US-Soldaten. Außerdem traf sich Biden dort mit Vertretern von Hilfsorganisationen, die sich um die Flüchtlinge kümmern.

