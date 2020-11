 Wirtschaft, Handel & Finanzen: US-WAHL/Barrikaden und Schreiduelle: Angespannte Wahlnacht in New York

US-WAHL/Barrikaden und Schreiduelle: Angespannte Wahlnacht in New York

Auf der Fifth Avenue, schräg gegenüber des Trump Tower, hat sich ein kleines Grüppchen Menschen versammelt. Zwei Männer mit roten "Make America Great Again"-Kappen, dazwischen eine Frau in einem rosa Tüllrock und einem T-Shirt, auf dem "Women for Trump" (Frauen für Trump) steht. Näher an den Trump Tower, den früheren Wohnsitz von US-Präsident Donald Trump, lässt die Polizei das Grüppchen an diesem Wahlabend in New York nicht heran, und auch sonst niemanden, das verhindern zahlreiche Barrikaden.