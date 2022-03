 Wirtschaft, Handel & Finanzen: USA: Hausverkäufe gehen deutlich zurück

In den USA sind im Februar deutlich weniger Häuser verkauft worden. Gegenüber Januar ging die Zahl der Bestandsverkäufe um 7,2 Prozent zurück, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang gerechnet, allerdings lediglich 6,2 Prozent veranschlagt. Der Rückgang folgt auf einen deutlichen Anstieg im Vormonat.

Die Verkäufe seien in allen betrachteten Regionen zurückgegangen, erklärte die Maklervereinigung. Derzeit sähen sich die Hauskäufer gleich zwei Belastungen ausgesetzt, steigenden Hypothekenzinsen und steigenden Hauspreisen, erklärte NAR-Chefökonom Lawrence Yun. Unter dem Strich setze der Immobilienmarkt sein Auf und Ab der vergangenen Monate fort. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

