 Wirtschaft, Handel & Finanzen: USA: Konsumausgaben steigen leicht - Inflation zieht weiter an

In den USA sind die Ausgaben der Verbraucher im Februar nur leicht gestiegen. Die Konsumausgaben legten gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatte das Plus noch 2,7 Prozent betragen. Die privaten Einnahmen legten im Februar wie von Analysten erwartet um 0,5 Prozent zu.

Der Preisauftrieb verstärkte sich weiter. Der auf den Konsumausgaben basierende Preisindex PCE stieg im Februar um 6,4 Prozent im Jahresvergleich und damit wie von Analysten erwartet. Im Vormonat hatte die Jahresrate 6,0 Prozent betragen. Im Vergleich zum Vormonat stieg der PCE im Februar um 0,6 Prozent. Der Kernindex ohne Energie und Nahrungsmittel zog auf Jahressicht um 5,4 Prozent an, während Analysten 5,5 Prozent erwartet hatten. Im Vergleich zum Vormonat legte der Kernindex wie prognostiziert um 0,4 Prozent zu. Die US-Notenbank Fed bevorzugt den Preisindikator PCE gegenüber dem bekannteren Index CPI. Letzterer liegt in der Regel höher. Im Februar betrug die Inflationsrate hier 7,9 Prozent. Die Fed stemmt sich gegen die hohe Teuerung, indem sie ihren Leitzins erstmals in der Pandemie angehoben hat und weitere Erhöhungen in Aussicht stellt. Der Ukraine-Krieg und seine wirtschaftlichen Folgen sorgen aber für hohe Unsicherheit.

