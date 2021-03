 Wirtschaft, Handel & Finanzen: USA und Japan bekräftigen Bedeutung ihrer Sicherheitsallianz

Angesichts des wachsenden Machtstrebens Chinas haben die Verteidigungsminister der USA und Japans die Bedeutung ihrer Sicherheitsallianz bekräftigt. Bei einem Treffen des neuen Pentagonchefs Lloyd Austin mit seinem japanischen Kollegen Nobuo Kishi verständigten sich beide Seiten am Dienstag nach Angaben des japanischen Verteidigungsministeriums darauf, dass ihre Allianz "wichtiger denn je für den regionalen Frieden und Stabilität" in einem "rapide ernster" werdenden Sicherheitsumfeld sei. Austin und der neue US-Außenminister Antony Blinken reisten am Vortag nach Tokio, um gemeinsam mit ihren japanischen Kollegen die Allianz ihrer Länder mit Blick auf Chinas Machtstreben weiter zu stärken. Am Mittwoch reisen die beiden US-Minister zum Verbündeten Südkorea.