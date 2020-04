 Wirtschaft, Handel & Finanzen: VIRUS: Giffey fordert 'maßvolle Schritte zurück in die Normalität'

VIRUS: Giffey fordert 'maßvolle Schritte zurück in die Normalität'

Bei der möglichen Wiederöffnung von Kitas müssen nach Ansicht von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey räumliche, familiäre und hygienische Faktoren berücksichtigt werden. So müsse das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine Rolle spielen, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag laut einer Mitteilung ihres Ministeriums. Eltern stießen bei der Betreuung von kleinen Kindern zuhause zusätzlich zum Homeoffice zunehmend an ihre Grenzen.