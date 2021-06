Deutschland und Australien wollen im Kampf gegen den Klimawandel stärker als bisher bei der Wasserstofftechnologie zusammenarbeiten. Kanzlerin Angela Merkel und der australische Premierminister Scott Morrison hätten am Sonntag am Rande des G7-Gipfels im südwestenglischen Cornwall über ihr gemeinsames Bekenntnis zu ehrgeizigen Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris gesprochen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Beide hätten die Einigung auf eine "deutsch-australische Wasserstoff-Vereinbarung" bekannt gegeben, die von den zuständigen Ministern bereits am 11. Juni formal unterzeichnet worden sei.

Emissionsarme Technologien seien von entscheidender Bedeutung für die Verringerung der Treibhausgasemissionen, gleichzeitig würden Wirtschaftswachstums sichergestellt und Arbeitsplätze geschaffen, erklärte Seibert. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

