 Wirtschaft, Handel & Finanzen: WDH/Beratungen zur Ukraine auf Spitzenebene bei drei Gipfeln in Brüssel

BRÜSSEL Gleich drei Gipfel tagen an diesem Donnerstag in Brüssel zu Beratungen über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Auf dem Programm stehen ein Sondergipfel der Nato sowie Gipfel der Europäischen Union und der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7). Bei den Spitzentreffen soll es unter anderem um weitere Unterstützung für die Ukraine und neue Maßnahmen gegen Russland gehen. Auch US-Präsident Joe Biden reist nach Brüssel, um an den drei Gipfeln teilzunehmen. Es ist Bidens dritte Europareise seit seinem Amtsantritt im Januar 2021.

Laut dem Weißen Haus sollen in Brüssel weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt werden. Bei dem Gipfeltreffen der Nato soll der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj aus Kiew zugeschaltet werden. Bei dem EU-Gipfel soll voraussichtlich ein Solidaritätsfonds für die Ukraine beschlossen werden, um das Land nach Kriegsende wieder aufzubauen. Zu dem G7-Gipfeltreffen hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eingeladen. Deutschland hat derzeit den Vorsitz in der Gruppe der Sieben. Weitere Mitglieder sind die USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan.

Ein weiteres Thema dürfte humanitäre Hilfe für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sein. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks haben seit Kriegsbeginn rund 3,6 Millionen Menschen die Ukraine verlassen. Kein anderes Land hat bisher so viele Ukraine-Flüchtlinge aufgenommen wie das Nachbarland Polen. Biden wird am Freitag weiter nach Warschau reisen. Es wird auch erwartet, dass die USA den europäischen Verbündeten beim Thema Energie stärker unter die Arme greifen wollen. Ziel sei es, "die europäische Energiesicherheit zu verbessern und die Abhängigkeit Europas von russischem Gas zu verringern", sagte Bidens Nationaler Sicherheitsberater, Jake Sullivan.