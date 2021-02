 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Winter erreicht Griechenland - Schnee zum Wochenbeginn auch in Athen

Die Kältefront "Medea" hat den Menschen in Griechenland ungewöhnlich winterliches Wetter beschert. In der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki lag bereits am Sonntagmorgen Schnee, in Athen sollte es in der Nacht zum Montag schneien. Im Norden des Landes wurden stellenweise Temperaturen von bis zu minus 13 Grad gemessen. Bisher sei es noch nicht zum Zusammenbruch von Verkehr oder zu schneebedingten Unglücken gekommen, berichteten griechische Medien. Die Eiseskälte hatte sich tagelang angekündigt, so dass die Menschen entsprechende Vorbereitungen treffen konnten. Mit dem Höhepunkt der Kältewelle rechnen griechische Meteorologen am Dienstag - bereits am Donnerstag sollen die Temperaturen dann in vielen Teilen des Landes wieder im zweistelligen Plus-Bereich liegen.