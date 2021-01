 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Zähe Verhandlungen über neue Regierung in Rom

Zähe Verhandlungen über neue Regierung in Rom

In Italien gestaltet sich die Suche nach einer neuen Regierung nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Giuseppe Conte schwierig. Kurz vor dem Abschluss der ersten, dreitägigen Sondierungsrunde des Staatspräsidenten Sergio Mattarella über künftige Mehrheiten im Parlament sprachen mehrere Medien von einer festgefahrenen Situation. "Eine schnelle Lösung der Regierungskrise ist noch weit entfernt", schrieb die Zeitung "La Repubblica" am Freitag. Conte und sein Kabinett hatten das Niederlegen ihrer Ämter am Dienstag bei Mattarella eingereicht.